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Выборы на передовой: Как голосовали военные на Луганщине
На внеочередных выборах в Верховную Раду впервые с начала боевых действий украинские военные голосовали на гражданских избирательных участках. По данным Центральной избирательной комиссии, Луганская область стала самым активным регионов по уровню явки избирателей.
Вместе с сослуживцами на избирательный участок в с. Боровеньки (Кременской р-н, Луганская обл.) с передовой прибыл Сергей. Мужчина – сапер. Чтобы проголосовать и вернуться на место выполнения боевых заданий, у него было всего несколько часов. «Занимаемся разминированием, проверкой местности для наших подразделений, которые выполняют основные боевые задания. Прибыли из зоны выполнения задания, чтобы сделать свой выбор, как граждане, как украинцы. Потом – снова вперед, снова на задания», – отмечает Сергей.
«Нужно отдать свой голос за улучшение жизни. Я надеюсь, что так будет. Для меня главное, чтобы закончилась война, чтобы мы все были возле своих родных, детей, жен. И чтобы в стране стало лучше жить», – говорит военнослужащий ВСУ Александр.
С начала боевых действий на Донбассе украинские военные голосовали третий раз, но впервые вместе с гражданским населением. «Чтобы принять участие в этих выборах, каждый военнослужащий лично писал заявление о временной смене места голосования без фактического изменения места регистрации. После этого эти военнослужащие были приписаны к избирательным участкам, которые находятся на наименьшем расстоянии от места выполнения заданий», – рассказал военнослужащий ВСУ Петр.
На Луганщине украинских военных организовано подвозили к избирательным участкам, согласно составленному графику.
В подразделениях оперативно-тактической группы «Север» желание проголосовать изъявили свыше 80% военных. Отдать свои голоса они могли только за политические партии. «Голосуют по государственным бюллетеням. По одному бюллетеню получают, потому что у них прописка другая – в другом округе», – пояснил глава окружной избирательной комиссии Павел Данько.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, голосование, передовая
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