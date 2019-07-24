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Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской
24.07.2019 14:11
Главари «ЛНР» отказались открывать КПВВ «Золотое» на период ремонтных работ по восстановлению моста в Станице Луганской.
Об этом заявил так называемый «министр «МИД"ЛНР» Владислав Дейнего, передает donpress.com.
При этом главари НВФ предложили Украине оборудовать КПВВ на мосту возле города Счастье:
«Для жителей по обе стороны линии соприкосновения гораздо удобнее использовать маршрут через город Счастье. И мост, и дорога там — в надлежащем техническом состоянии, что позволяет в минимальные сроки организовать пропуск граждан и транспорта».
В то же время, мост в Счастье не оборудован никакими сооружениями для пропуска людей, ни со стороны «ЛНР» ни со стороны Украины.
Теги: Донбасс, Счастье, ремонт, мост, МИД, транспорт, ЛНР, КПВВ, Золотое, НВФ
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