Последние новости раздела
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»18:34
- В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина14:34
- Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской14:11
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну13:51
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» совершают уголовные преступления в отношении мирных граждан11:29
- «Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами»: в сети рассказали детали гибели бойцов на Донбассе 10:13
- Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины07:49
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина
24.07.2019 14:34
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Сорокино (до переименования Краснодон, Луганская обл.) погибла оператор канализационно-насосной станции КП«Водоканал». Об этом сегодня, 24 июля, сообщает «МЧС ЛНР», пишут Донецкие новости.
Ее тело в резервуаре канализационной насосной станции обнаружила сменщица.
«Обстоятельства гибели устанавливаются. Подразделения МЧС не привлекались», – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Краснодон, женщина, насосная станция, утонул
Читайте также:
- На каждую тысячу женщин в Донбассе приходится только 830 мужчин
- Мать заточила сына голым в клетку
- В Киеве умер ребенок, который был брошен матерью ради любовника
- На Волынщине автомобиль врезался в бетонный отбойник. Погибла жительница Белоруссии
- Под Мариуполем отдыхающая женщина потеряла троих детей
- В пункте пропуска "Новотроицкое" задержали женщину с товаров на 200 тысяч гривен
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»18:34
- 25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России17:35
- В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы16:30
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»14:52
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи22:12
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт20:50
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности18:58
- Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»18:34
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»