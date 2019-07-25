В Северодонецке подростки устроили стрельбу из пистолета

25.07.2019 12:42

В Северодонецке патрульные ТОР обнаружили группу подростков, которые стреляли по деревьям в школьном дворе.

Об этом сообщает Трибун с ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Луганщины.

Вчера, 24 июля, около 19:00 в полицию поступило сообщение о выстрелах на школьной площадке по улице Гагарина. Прибыв на место, инспекторы пообщались с заявителем. По ее словам, она видела как неизвестные ребята стреляют в сторону деревьев из огнестрельного оружия.

«Обследовав школьный двор, патрульные обнаружили группу несовершеннолетних, один из подростков признался, что у него есть пневматическое оружие и добровольно положил на землю предмет, похожий на пистолет. Парень объяснил, что приобрел его в сети Интернет. Для дальнейшего выяснения обстоятельств по делу на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.