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В Северодонецке подростки устроили стрельбу из пистолета
В Северодонецке патрульные ТОР обнаружили группу подростков, которые стреляли по деревьям в школьном дворе.
Об этом сообщает Трибун с ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Луганщины.
Вчера, 24 июля, около 19:00 в полицию поступило сообщение о выстрелах на школьной площадке по улице Гагарина. Прибыв на место, инспекторы пообщались с заявителем. По ее словам, она видела как неизвестные ребята стреляют в сторону деревьев из огнестрельного оружия.
«Обследовав школьный двор, патрульные обнаружили группу несовершеннолетних, один из подростков признался, что у него есть пневматическое оружие и добровольно положил на землю предмет, похожий на пистолет. Парень объяснил, что приобрел его в сети Интернет. Для дальнейшего выяснения обстоятельств по делу на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Северодонецк, стрельба, пистолет, подростки
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