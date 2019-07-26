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- На Луганщине исполнят концерт, который 200 лет считался потерянным21:42
На Луганщине исполнят концерт, который 200 лет считался потерянным
В Луганской области исполнят концерт, который последние 200 лет считался потерянным. Оркестр проекта «Музыка и диалог», который сыграет его, состоит из украинских и зарубежных музыкантов. Но, кроме классического концертного формата, они готовят и кое-что необычное: послушать классику можно будет в некоторых городских дворах, передают Донецкие новости.
В течение недели музыканты и певцы из разных уголков Украины и других стран работают в составе оркестра и хора в Северодонецке, и вскоре дадут три концерта в Луганской области. Кроме этого запланированы небольшие выступления музыкантов в 10 населенных пунктах региона, и уже мини-концерты во дворах Северодонецка и Лисичанска.
Девиз проекта – «Слушать, чтобы понять друг друга». Часто, именно этого не хватает в конфликтных ситуациях, либо для достижения каких-то целей, считает куратор проекта Татьяна Плис.
«Мы иногда просто не слышим тех людей, которые живут рядом с нами. Они работают рядом с нами, они живут рядом с нами. Но мы ничего о них не знаем. Поэтому и возникла идея сделать такие проекты, которые бы позволили людям общаться друг с другом. Слышать друг друга, чтобы лучше понимать друг друга. По нашему мнению, это очень важно именно в этот период, и именно в этом регионе», – рассказала Татьяна Плис.
Над проектом работают около 80 человек из Украины, Германии, Беларуси, Армении, Грузии и других стран. Готовится музыкальная программа, которая включает произведения Моцарта, Шуберта. Также впервые за долгое время прозвучит хоровой концерт Максима Березовского – композитора украинского происхождения, который работал в Европе. По словам музыкального руководителя проекта, дирижера Виталия Алексеенка, Березовский учился в Болонье в один период с Моцартом. И недавно удалось найти несколько его произведений, которые не исполнялись с 18 века.
«Он писал много хоровых концертов и музыку других жанров. Некоторые из них были утеряны. Утеряны с самого начала и до недавнего времени. Музыковеду Ольге Шумилиной, которая сама родом из Донецка, но сейчас живет во Львове, и преподает в местной академии музыки, удалось найти в архивах разных городов концерты Максима Березовского, которые не исполнялись на протяжении 200 лет. Так что Луганская область переживет мировую премьеру знаменитого композитора», – рассказал Виталий Алексеёнок.
Проект «Музыка и диалог» является продолжением прошлогоднего проекта «Музыку слышно сквозь стены», в рамках которого в Северодонецке показывали оперу Моцарта «Дон Жуан». В этот раз основным местом репетиций стал зал Северодонецкого колледжа культуры и искусств им. Прокофьева. К тому же, в оркестре много студентов колледжа.
«Получается такая единая большая музыкантская семья, где наряду с большими профессионалами – из профессиональных коллективов, высших учебных заведений, рядом с ними в оркестре и наши студенты. Молодые музыканты, которые только начинают свой путь», – говорит директор училища Марина Яворская.
Концерты оркестра и хора пройдут в Северодонецке, Новопскове и Беловодске. Также участники проекта разделятся на небольшие группы и побывают в Меловом, Старобельске, Троицке, Марковке, а также в прифронтовых городах Попасная, Счастье, и в селе Валуйское Станично-Луганского района. После выступлений, музыканты планируют пообщаться с жителями региона.
Теги: Донбасс, концерт, музыка, Луганская область
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