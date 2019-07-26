На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших

26.07.2019 17:20

В неподконтрольном Украине Алчевске Луганской области 25 июля в одном из цехов металлургического комбината случился пожар, из-за которого пострадали два человека.

Об этом сообщает так называемая «пресс-служба МЧС ЛНР», передает donpress.com.

Возгорание произошло в толстолистовом цехе № 2 Алчевского металлургического комбината, расположенного на ул. Шмидта. В «ведомстве» отметили:

«В помещении на момент возгорания находилось 2 сотрудника: 38-летний мужчина с диагнозом „ожог вольтовой дугой 2−3 ст. 50% тела“ в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию центральной городской больницы. Еще один 71-летний мужчина с диагнозом „отравление продуктами горения“ госпитализирован в терапию ЦГМБ, состояние средней тяжести».

Кроме того, огонь уничтожил 17 настенных электрошкафов, 10 шкафов управления с оборудованием, 3 реактора, 2 трансформатора, 14 линий силового кабеля по 60 погонных метров; а также повредил мебель и офисную технику.