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Власти Луганщины сделали заявление по ажиотажу на КПП «Станица Луганская»
Члены НВФ ОРЛО распространяют ложные слухи о том, что в ближайшие дни будет закрыт мост в Станице Луганской и не будет работать КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, пишет ДонПресс.
По словам местной власти, такая информация вызвала большой ажиотаж среди граждан, пересекающих КПВВ из-за чего появились огромные очереди с обеих сторон пункта въезда и выезда. Власти Луганщины отмечают:
«Официально сообщаем, что в настоящее время проведен только осмотр разрушенного моста специалистами. Далее — проектирование, инженерные работы. И только потом будет приниматься решение относительно начала и сроков проведения работ, а также прекращении работы КПВВ. Сейчас КПВВ продолжает работать в штатном режиме. Обо всех изменениях будем извещать через официальный сайт РГА, нашу страницу в Фейсбуке, а также через информационные стенды».
Теги: Донбасс, Луганская область, ажиотаж, ЛНР, КПП, Станица Луганская
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