Власти Луганщины сделали заявление по ажиотажу на КПП «Станица Луганская»

26.07.2019 20:37

Члены НВФ ОРЛО распространяют ложные слухи о том, что в ближайшие дни будет закрыт мост в Станице Луганской и не будет работать КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, пишет ДонПресс.

По словам местной власти, такая информация вызвала большой ажиотаж среди граждан, пересекающих КПВВ из-за чего появились огромные очереди с обеих сторон пункта въезда и выезда. Власти Луганщины отмечают:

«Официально сообщаем, что в настоящее время проведен только осмотр разрушенного моста специалистами. Далее — проектирование, инженерные работы. И только потом будет приниматься решение относительно начала и сроков проведения работ, а также прекращении работы КПВВ. Сейчас КПВВ продолжает работать в штатном режиме. Обо всех изменениях будем извещать через официальный сайт РГА, нашу страницу в Фейсбуке, а также через информационные стенды».