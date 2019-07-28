Боевики «ЛНР» размещают бронетранспортеры на окраинах населенных пунктов

28.07.2019 12:29

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области размещают бронетранспортеры на окраинах временно оккупированных населенных пунктов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«25 июля Члены патруля Миссии видели 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) на южной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)».