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Архив - Луганская область

В Луганске подросток на авто влетел в столб

28.07.2019 12:12
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В Луганске подросток на авто влетел в столб

В неподконтрольном Украине Луганске на перекрестке улиц Курчатова и 50 лет Образования СССР подросток устроил ДТП.

Об этом сообщили в так называемом «Центре общественных связей МВД ЛНР», передает donpress.com.

Представители ОРЛО уточнили:

«За рулем был подросток, который взял родительский автомобиль, чтобы покатать друзей. Не справившись с управлением, он врезался в столб. К счастью, все остались живы».



Теги: Донбасс, Луганск, авария, подросток, МВД, ДТП, ЛНР, ОРЛО
 
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