В Луганске подросток на авто влетел в столб

28.07.2019 12:12

В неподконтрольном Украине Луганске на перекрестке улиц Курчатова и 50 лет Образования СССР подросток устроил ДТП.

Об этом сообщили в так называемом «Центре общественных связей МВД ЛНР», передает donpress.com.

Представители ОРЛО уточнили:

«За рулем был подросток, который взял родительский автомобиль, чтобы покатать друзей. Не справившись с управлением, он врезался в столб. К счастью, все остались живы».