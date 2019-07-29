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Архив - Луганская область

«Пуля прошла по касательной»: волонтеры показали ужасные последствия обстрела позиций ВСУ

29.07.2019 16:53
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«Пуля прошла по касательной»: волонтеры показали ужасные последствия обстрела позиций ВСУ

Украинские волонтеры показали последствия ударов членов НВФ по позициям украинских военнослужащих в зоне ООС на Донбассе.

Соответствующие фото опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в соцсети, передает donpress.com.

Так, волонтеры под снимками пишут:

«Пуля прошла по касательной. Боец жив. Рука раздроблена, но он выздоровеет и снова вернется в строй». Это каска бойца одной из механизированных бригад, которая держит сейчас оборону в районе поселка Желобок. Здесь, как и на других участках фронта, уже давно активизировались снайперы боевиков. В «лежках» они поджидают наших солдат, которые выходят на СП (спостережні пункти. — ПЖ), чтобы посмотреть в тепловизор, «ночник» или трубу разведчика. В данном случае боец наблюдал в тепловизор».



Теги: Донбасс, пуля, снайпер, обстрел, потери, ВСУ, соцсети, НВФ, ООС
 
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