"Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка

29.07.2019 15:54

В социальной сети распространяется информация о ранении защитника Украины вражеским снайпером в районе поселка Желебок на линии фронта. В сообществе "Повернись живим" в Facebook рассказали о ранении одного военнослужащего ВСУ на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

"Пуля прошла по касательной. Боец жив. Рука раздроблена, но он выздоровеет и снова вернется в строй. На фото ниже - каска бойца одной из механизированных бригад, которая держит сейчас оборону в районе поселка Желобок. Сообщается, что именно сейчас на фронте активизировались снайперы боевиков. "В "лежках" они поджидают наших солдат, которые выходят на НП (наблюдательные пункти - "ПЖ"), чтобы посмотреть в тепловизор, "ночник" или трубу разведчика. В данном случае боец наблюдал в тепловизор, который мы передали на фронт благодаря вашей помощи", - добавили в "Повернись живим", призвав украинцев помочь бойцам ООС переводами.