Боевики «ЛНР» подтянули к н.п. Успенка танки

30.07.2019 21:17

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи населенных пунктов. Так, возле н.п. Успенка замечены 2 танка т-64.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 28 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«28 июля члены патруля Миссии видели 2 танка (Т-64) возле н. п. Успенка (23 км к юго-западу от Луганска)».