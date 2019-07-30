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Террористы "ЛНР" нагло открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ
30.07.2019 20:24
На Донбассе террористами был обстрелян из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия СММ ОБСЕ.
Так, инцидент произошел вблизи Первомайска на оккупированной Луганщине. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Как сообщается, управляя полетом мини-БПЛА, наблюдателями были услышаны 13 выстрелов из стрелкового оружия примерно в двух километрах на запад. Следуя их оценке, огонь вели в направлении БПЛА. Отмечается, команда СММ благополучно приземлила БПЛА, но наблюдатели заметили, что аппарат был поврежден: сломано крепление камеры, появилась пробоина в корпусе и отсутствуют пропеллеры. Повреждения были получены в результате обстрела из стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, оружие, обстрел, ОБСЕ, беспилотник, повреждения, ЛНР
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