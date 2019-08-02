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В Луганске совершил самоубийство боевик «ЛНР»
02.08.2019 09:00
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса несут боевые и не боевые потери, которые старательно скрываются «командованием».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Луганске один из боевиков «ЛНР» совершил самоубийство. В туалете застрелился начальник взвода военной части 73 483 «ЛНР» некий Максим Оданчук. «Командование» боевиков «ЛНР» старательно скрывает этот и подобные случаи.
Источник в соцсети сообщил: «Оданчук не справился с нервами и повторил „подвиг“ рядового Кучи, застрелившись в туалете. Сослуживцы говорят, мол, Максим слишком сильно переживал из-за навалившейся на него ответственности».
Теги: Донбасс, самоубийство, ЛНР, боевики, потери, соцсети
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