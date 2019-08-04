Боевики «ЛНР» продолжают стрелять в районе н.п. Золотое-5

04.08.2019 08:48

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области не смотря на объявленное перемирие, стреляют в районе населенных пунктов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Находясь в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали 1 выстрел из стрелкового оружия (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от него)».