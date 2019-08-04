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Главари ОРЛО пообещали «принудить к миру» Украину
04.08.2019 15:55
Член НВФ так называемого «управления народной милиции ЛНР» Михаил Филипоненко заявил о готовности главарей ОРЛО «решить конфликт в Донбассе мирным путем». При этом он отметил, что «подлые выпады провокаторов не останутся безответны».Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ, пишет ДонПресс.
Член НВФ уточнил:
«Мы вынуждены принять адекватные меры по сдерживанию врага. При этом вся ответственность за возможные последствия ложится на украинскую сторону, не способную держать взятые на себя обязательства. Если Зеленский неспособен принудить к миру, вышедшую из-под его контроля военную хунту, то это сделаем мы».
Теги: Украина, Донбасс, мир, ОРЛО
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