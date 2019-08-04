Главари ОРЛО пообещали «принудить к миру» Украину

04.08.2019 15:55

Член НВФ так называемого «управления народной милиции ЛНР» Михаил Филипоненко заявил о готовности главарей ОРЛО «решить конфликт в Донбассе мирным путем». При этом он отметил, что «подлые выпады провокаторов не останутся безответны».Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ, пишет ДонПресс.

Член НВФ уточнил:

«Мы вынуждены принять адекватные меры по сдерживанию врага. При этом вся ответственность за возможные последствия ложится на украинскую сторону, не способную держать взятые на себя обязательства. Если Зеленский неспособен принудить к миру, вышедшую из-под его контроля военную хунту, то это сделаем мы».