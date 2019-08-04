Главная / Новости / Луганская область / После этого жители "ЛНР" отвернутся от российских оккупантов: в Станице Луганской оккупанты пошли на подлость
Последние новости раздела
- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк" 08:31
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»08:18
- «Пристрелить, пока он не добежал к границе»: Украину призвали изменить порядок открытия огня на Донбассе07:45
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО07:12
- «Кажется, это артиллерия»: горловчане сообщают об увеличении количества членов НВФ21:49
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника 20:02
После этого жители "ЛНР" отвернутся от российских оккупантов: в Станице Луганской оккупанты пошли на подлость
04.08.2019 20:12
Российские наемники срывают ремонт моста в Станице Луганской и не дают гарантий безопасности для разминирования территории.
Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на заявление руководителя украинской стороны СЦКК Александра Борщевского, передает dialog.ua.
Согласно его информации, украинская сторона не может начать работы до проведения разминирования территории в окрестностях разрушенного моста. Таким образом, восстановление крайне необходимого для местных жителей моста находится под большим вопросом из-за действий российских оккупантов по срыву мирных инициатив.
Теги: Донбасс, ремонт, мост, разминирование, ЛНР, Станица Луганская, оккупанты, СЦКК
Читайте также:
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице
- Оккупанты ОРЛО поменяют график работы КПП «Станица Луганская»
- Боевики начали разминирование в районе Станицы Луганской, в Петровском пока тихо
- В ОБСЕ объяснили, сколько времени займет ремонт моста в Станице Луганской
- Вооруженные боевики «ЛНР» перед взорванным мостом устраивают позицию
- Начался ремонт моста у Станицы Луганской
- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
- Режим тишины на Донбассе: террористы беспощадно обстреливают позиции ВСУ09:04
- Главарь "ЛНР" Пасечник сделал Зеленскому необычное предложение - Кремль пошел "ва-банк" 08:31
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»08:18
- «Пристрелить, пока он не добежал к границе»: Украину призвали изменить порядок открытия огня на Донбассе07:45
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО07:12
- «Кажется, это артиллерия»: горловчане сообщают об увеличении количества членов НВФ21:49
- Зеленский рассказал, что собирается продать «эффективным инвесторам»16:20
- Взрыв прогремел в воинской части: рвануло возле ракетного полигона, радиация зашкаливает16:00
- В Шахтерске мужчина взорвал гранату в подъезде: трое пострадавших15:38
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Зеленский захотел легализировать казино в Украине: подробности15:01
- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- У Зеленского готовят революцию в Кабмине: жизнь украинцев кардинально изменится14:13
- Какие области Украины накроет непогода: предупреждение от синоптика14:00
- Британцы презентовали водку на зернах из Чернобыля13:45
- В МИД опровергли наличие «задолженности» Украины перед СНГ13:30
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Врачи рассказали, когда и как правильно пить кофе18:00
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Путин готов приструнить своих головорезов на Донбассе, но потребовал от Зеленского кое-что взамен