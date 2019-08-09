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СБУ нанесла новый "удар" по "ЛНР" – подробности
В Луганской области за решетку на пять лет отправилась женщина-информатор, которая действовала в интересах оккупантов.
Так, сотрудники СБУ арестовали женщину, которая занималась передачей данных о Вооруженных силах Украины для террористаов "ЛНР". Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр СБУ.
Как сообщается, осужденная является уроженкой села Трехизбенка Новоайдарского района. Известно, что она предоставляла своему сыну, боевику псевдореспублики, данные о численности, местах дислокации и путях перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины. Затем сын передал эту информацию командиру разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований. Однако преступные действия женщины не остались безнаказанными – она отправилась в тюрьму на пять лет. В отношении сына осужденной также открыто отдельное уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК. Боевика объявили в розыск.
Теги: Донбасс, женщина, разведка, арест, боевик, СБУ, розыск, ЛНР, ВСУ
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