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Архив - Луганская область

В Лисичанске 7-летний мальчик обиделся на папу и ушел из дома

09.08.2019 21:16
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В Лисичанске 7-летний мальчик обиделся на папу и ушел из дома

Менее часа понадобилось сотрудникам полиции чтобы установить местонахождение 7-летнего парня, который ушел из дома из-за того, что отец вместо того, чтобы отвести его на футбольный матч, поехал на работу. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, пишет Трибун.

Вчера вечером, 8 августа, в Лисичанский отдела полиции поступило сообщение озабоченной 35-летней местной жительницы о том, что сын пошел играть во двор и исчез.
Немедленно на поиски мальчкиа были ориентированы личный состав ювенальной превенции ГУНП, Лисичанский отдел полиции, наряды патрульной полиции и приданные силы.
Уже через 40 минут полицейские нашли мальчика на другом конце города. Он как раз собирался домой, но не мог найти обратной дороги.
Полицейские отвезли парня домой и провели с ним и его родителями профилактическую беседу, чтобы подобное не повторялось в будущем.



Теги: Донбасс, Лисичанск, мальчик, обида
 
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