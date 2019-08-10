Боевики «ЛНР» третируют мирных жителей, угрожая убить их и их семьи

10.08.2019 14:11

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области постоянно держат в страхе мирное население. Людям угрожают расправой над ними и их семьями.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Мирные жители временно оккупированных территорий Луганской области страдают от угроз и, в буквальном смысле, террора со стороны боевиков «ЛНР». Боевики угрожают людям тем, что убью их и их семьи, если не будут выполнены требования боевиков. Доходит до того, что люди, опасаясь за свою жизнь, не могут выйти из дому.

Некая Елена Солт в соцсетях умоляет о помощи её родным:

«Помогите пожалуйста!!! Военнослужащий Горуха Алексей Анатольевич 06.03.1979, угрожает моим родным расправой. Он выносит двери моему младшему брату, грозился что приедет и застрелит мою мать и ее нынешнего гражданского мужа, что покончит жизнь суицидом если моя мать не вернётся к нему. Он изводит мою мать, всех наших знакомых и бабушку… Он военнослужащий в ЛНР, сам с Донецка. Это продолжается уже 4 месяца… Моя мать не может из-за него работать… Я прошу Вас помочь… Вот эти фото он высылал моему 18 летнему брату».