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Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы
На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» в Луганской области вновь введен сокращенный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Отмечается, что со стороны временно неподконтрольной Украине территории Луганской области продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.
В штабе отметили:
«В соответствии с решением Командующего Объединенными силами и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения с 12 августа режим работы КПВВ „Станица Луганская“ был изменен — контрольный пункт будет функционировать ежедневно до 18:00».
После указанного времени пропуск через КПВВ «Станица Луганская» не будет осуществляться в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.
Теги: Донбасс, работа, график, Станица Луганская, КПВВ
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