Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы

13.08.2019 16:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» в Луганской области вновь введен сокращенный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Отмечается, что со стороны временно неподконтрольной Украине территории Луганской области продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

В штабе отметили:
«В соответствии с решением Командующего Объединенными силами и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения с 12 августа режим работы КПВВ „Станица Луганская“ был изменен — контрольный пункт будет функционировать ежедневно до 18:00».
После указанного времени пропуск через КПВВ «Станица Луганская» не будет осуществляться в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.



Теги: Донбасс, работа, график, Станица Луганская, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх