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Архив - Луганская область

Пополнение в "бригаде 200-х": Кемел из Стаханова поплатился за предательство Украины

16.08.2019 20:17
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Пополнение в "бригаде 200-х": Кемел из Стаханова поплатился за предательство Украины

Опознан террорист "ЛНР" по кличке Кемел, ликвидированный на Донбассе. Он из ныне оккупированного города Стаханова. О смерти боевика "ЛНР" Кемела рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Террорист Кемел простился с жизнью еще около года назад - 2 июня 2018 года, однако опознать его удалось только сейчас. По данным Necro Mancer, это некий Александр Лебедев из оккупированного Стаханова. Судя по фото, орудовал он на Донбассе вместе с российскими "казаками". На момент смерти ему было 40 лет.
"Обстоятельства смерти требуют уточнения", - отметил Necro Mancer. Знакомые террориста в соцсетях стыдливо умалчивают, что с ним произошло на самом деле.
Стоит отметить, что "ЛНРовец" Лебедев обнаружился в "черном списке" врагов Украины "Миротворца".



Теги: Донбасс, террорист, ЛНР, погиб
 
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