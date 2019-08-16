- Антрацит вздрогнул от 2-х мощных взрывов подряд, у оккупанта что-то взлетело на воздух: "Аж в ушах зазвенело"15:58
- Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе07:49
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Небоевые потери: В штабе ООС объяснили, почему не назвали точное количество бойцов ВСУ, погибших за 2 дня на Донбассе21:53
- Пополнение в "бригаде 200-х": Кемел из Стаханова поплатился за предательство Украины20:17
- ООН снабдила "маршрут мира" под Станицей Луганской необычной техникой: пенсионеры в восторге19:30
- Сегодня стоит проблема выживания Луганской области — мнение эксперта18:35
- В Луганске активизировались украинские партизаны, - местные жители15:51
- Гиркин прогнозирует горячую стадию войны на Донбассе15:08
- Жители "ЛНР" устроили бунт и выдвинули ультиматум боевикам: "Военных сметут и попросятся назад в Украину"14:53
В Станице Луганской через Северский Донец построят временный обходной мост
В Станице Луганской на время ремонта разрушенного автомобильного моста будет построен временный обходной мост.
Об этом вчера, 15 августа, во время пресс-конференции в Северодонецке сообщил председатель областной военно-гражданской администрации Луганской области Виталий Комарницкий, передает Donbass.live.
По его словам, сейчас нет проекта ремонта моста через Северский Донец. Работы по разработке продолжаются.
Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост. О сроках выполнения работ глава Луганщины сообщил, что примерно в течение двух с половиной месяцев будет завершена первая из двух очередей.
Также Комарницкий отметил, что ремонт моста через реку Северский Донец в Станице Луганской - одна из приоритетных задач.
Теги: Донбасс, ремонт, мост, проект, Северский Донец, Станица Луганская
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец
- В Донецке появится "мост поцелуев" (ФОТО)
- Ремонт четырех мостов обойдется Донецкой области в 18 миллионов гривен
- Донецкий губернатор: Строительство дорог для Евро - это хорошо, но ремонтировать старые тоже надо
- Украина изъявила желание отремонтировать мост для сепаратистов в Станице Луганской
- В Славянске нет денег на ремонт аварийных мостов
- В Донецкой области дефицит квалифицированных врачей17:08
- На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, есть погибшие16:33
- Не выдержал флешмобов: В Донецке с постамента убрали памятник Пушкину16:14
- Антрацит вздрогнул от 2-х мощных взрывов подряд, у оккупанта что-то взлетело на воздух: "Аж в ушах зазвенело"15:58
- В ОРДО произошел сильный пожар14:39
- В Горловке обстрелом поврежден жилой дом и хозпостройки13:41
- ВСУ заняли новую позицию возле оккупированного Донецка: известны подробности13:18
- На Донетчине открылась первая в Украине социальная школа рыболовства. ВИДЕО11:10
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса 09:08
- «Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО08:28
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- В Киеве врачей из Института рака задержали за взятки17:30
- В Донецкой области дефицит квалифицированных врачей17:08
- Зеленский "вышел из себя" из-за смертельного пожара в одесском отеле "Токио Стар"16:49
- На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, есть погибшие16:33
- Не выдержал флешмобов: В Донецке с постамента убрали памятник Пушкину16:14
- Антрацит вздрогнул от 2-х мощных взрывов подряд, у оккупанта что-то взлетело на воздух: "Аж в ушах зазвенело"15:58
- Как «нагревают» на шиномонтаже: самые распространенные схемы15:48
- Известная украинская певица ждет ребенка от героя АТО: «Жизнь полна неожиданностей!»15:23
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Как «нагревают» на шиномонтаже: самые распространенные схемы15:48
- Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью11:58
- 4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины10:49
- Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства10:13
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса