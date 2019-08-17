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Антрацит вздрогнул от 2-х мощных взрывов подряд, у оккупанта что-то взлетело на воздух: "Аж в ушах зазвенело"

17.08.2019 15:58
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Антрацит вздрогнул от 2-х мощных взрывов подряд, у оккупанта что-то взлетело на воздух: "Аж в ушах зазвенело"

Утром в субботу в оккупированном гибридной армией РФ Антраците прогремели два очень мощных взрыва. Местные жители напуганы.

О взрывах в Антраците рассказал в Twitter блогер hochu-domoy, собирающий в Сети сообщения о ситуации в ОРДЛО, передает "Диалог.UA".

Утром в субботу, 17 августа, Антрацит вздрогнул. В городе, оккупированном террористами "ЛНР", один за другим прогремели 2 очень мощных взрыва. "Антрацит… Два взрыва. Сначала один, потом, минут через 10, второй. Возле открытого окна сидел - аж в ушах зазвенело", - рассказал очевидец. По данным hochu-domoy, инцидент случился примерно в 11:20. Жители Антрацита теряются в догадках, что взлетело на воздух. Они подозревают, что не обошлось без террористов.



Теги: Донбасс, Антрацит, ЛНР, взрывы, террористы, соцсети, РФ
 
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