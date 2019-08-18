«Освобожденный» и безлюдный: в сети показали новые кадры о Луганске. ВИДЕО

18.08.2019 08:28

Неподконтрольный Украине Луганск на шестом году оккупации выглядит довольно безлюдным и местами заброшенным — полуразрушенные с начала боевых действий супермаркеты, автосалоны, проржавевшие столбы и пустые билборды создают гнетущее впечатление.

Видео прогулки по летнему Луганску опубликовано на Ютуб-канале «Луганськ — це Україна», передает donpress.com.

По словам автора ролика, до 2014 года обычным явлением было наличие на стоянке возле «Эпицентра» сотни и более автомобилей покупателей, а сейчас в самый людный день их всего несколько десятков. Разграбленный еще в 2014 году гипермаркет «Метро» постепенно превращается в руины. Аналогично выглядят и автосалоны KIA и SsangYong.

Центральная часть Луганска очень малолюдна для субботы — на площади можно увидеть всего несколько человек и небольшое количество машин, что довольно странно для выходного дня.