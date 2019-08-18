- Скрывает ли штаб ООС потери в угоду перемирию? Бутусов дал однозначный ответ13:29
- Снайпер ВСУ сделал "грузом 200" сапера из группировки Платова - террористы в трауре11:13
- На фронте неспокойно: штаб ООС поделился настораживающими новостями10:28
- «Освобожденный» и безлюдный: в сети показали новые кадры о Луганске. ВИДЕО08:28
- Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе07:49
- Антрацит вздрогнул от 2-х мощных взрывов подряд, у оккупанта что-то взлетело на воздух: "Аж в ушах зазвенело"15:58
- Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе07:49
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Небоевые потери: В штабе ООС объяснили, почему не назвали точное количество бойцов ВСУ, погибших за 2 дня на Донбассе21:53
- Пополнение в "бригаде 200-х": Кемел из Стаханова поплатился за предательство Украины20:17
«Освобожденный» и безлюдный: в сети показали новые кадры о Луганске. ВИДЕО
Неподконтрольный Украине Луганск на шестом году оккупации выглядит довольно безлюдным и местами заброшенным — полуразрушенные с начала боевых действий супермаркеты, автосалоны, проржавевшие столбы и пустые билборды создают гнетущее впечатление.
Видео прогулки по летнему Луганску опубликовано на Ютуб-канале «Луганськ — це Україна», передает donpress.com.
По словам автора ролика, до 2014 года обычным явлением было наличие на стоянке возле «Эпицентра» сотни и более автомобилей покупателей, а сейчас в самый людный день их всего несколько десятков. Разграбленный еще в 2014 году гипермаркет «Метро» постепенно превращается в руины. Аналогично выглядят и автосалоны KIA и SsangYong.
Центральная часть Луганска очень малолюдна для субботы — на площади можно увидеть всего несколько человек и небольшое количество машин, что довольно странно для выходного дня.
Теги: Донбасс, Луганск, видео, супермаркет, транспорт, разрушения, соцсети
- Донецк ищет, куда "пристроить" старые троллейбусы
- Боевики показали, как сейчас выглядит разрушенный ими Луганский аэропорт. ВИДЕО
- Видео о том, как россиянин отправил пенсионерку в нокаут, бьет рекорды (ВИДЕО)
- Руины, воронки, куски бетона и сгоревшей техники, - Луганский аэропорт сегодня (ВИДЕО)
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну
- Луганские чиновники в растерянности смотрят на перевёрнутую маршрутку (ВИДЕО)
- Скрывает ли штаб ООС потери в угоду перемирию? Бутусов дал однозначный ответ13:29
- Они не предадут: В Мариуполе прошла выставка дворняжек12:48
- Экс-главарь ДНР Игорь Стрелков неожиданно признался, кто ликвидировал Захарченко12:31
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"12:08
- Снайпер ВСУ сделал "грузом 200" сапера из группировки Платова - террористы в трауре11:13
- В ОРДО назвали артистов РФ, которые выступят на праздновании 150-летия Донецка10:50
- На фронте неспокойно: штаб ООС поделился настораживающими новостями10:28
- Источник: в Донецк вернулся "важный боевик" – Пушилину пора заказывать "уютный столик" в "Сепаре"08:51
- «Освобожденный» и безлюдный: в сети показали новые кадры о Луганске. ВИДЕО08:28
- Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе07:49
- Скрывает ли штаб ООС потери в угоду перемирию? Бутусов дал однозначный ответ13:29
- Сколько Порошенко "поимел" с кредита МФВ: вскрылась правда13:05
- Они не предадут: В Мариуполе прошла выставка дворняжек12:48
- Экс-главарь ДНР Игорь Стрелков неожиданно признался, кто ликвидировал Захарченко12:31
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"12:08
- Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина намечена на октябрь, - соцсети11:52
- Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств11:29
- Снайпер ВСУ сделал "грузом 200" сапера из группировки Платова - террористы в трауре11:13
- В ОРДО назвали артистов РФ, которые выступят на праздновании 150-летия Донецка10:50
- На фронте неспокойно: штаб ООС поделился настораживающими новостями10:28
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Как «нагревают» на шиномонтаже: самые распространенные схемы15:48
- Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью11:58
- 4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины10:49
- Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства10:13
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»