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Снайпер ВСУ сделал "грузом 200" сапера из группировки Платова - террористы в трауре
На Донбассе еще до оглашения хлебного перемирия 15 февраля был ликвидирован террорист "ЛНР" Виталий Саввин. Его снял снайпер ООС.
О смерти еще одного предателя Украины рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Сапер "ЛНР" Виталий Саввин простился с жизнью еще 15 февраля нынешнего года. Однако известно об этом стало только сейчас. Террористы уверяют, что его ликвидировали бойцы ООС.
"Поутру. Снайпер снял нашего сапера… Дальше пошла игра в "кабанчика"... Но мы своих не оставляем. Таймыр и ребята из "Призрака" также погибли под Дебалью (Дебальцево - ред.)", - плачется в соцсети один из террористов "ЛНР".
Примечательно, что военное командование группировок "ЛНР" тщательно скрывает потери. Согласно их сводке, с 14 по 16 февраля у них ни погибших, ни раненых.
Сапер Саввин орудовал 6-м ОМСП "ЛНР". Речь о печально известной группировке "Отдельный казачий полк им. Платова". На момент смерти ему было 27 лет. Он из города Золотое Луганской области.
Теги: Донбасс, ликвидация, снайпер, террорист, ЛНР, потери, ВСУ, ООС
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