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В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить"
На Донбассе простился с жизнью террорист "ЛНР" по кличке Гиря. Что убило боевика, пока неизвестно. О смерти "ЛНРовца" Гири рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Гиря умер еще 5 июня. Террористы устроили "плач" в Сети по этому поводу. Однако о причинах смерти они умолчали. По всей видимости, боевик ушел из жизни не на передовой. "Сегодня похоронили Гирю… Пацаны, не уходите. Больно", - написал один из боевиков "ЛНР". "Нас на Дебале (Дебальцево - ред.) смерть не взяла, так здесь покосила", - плачутся террористы.
По данным Necro Mancer, Гиря - житель оккупированного Луганска Юрий Герасименко. Он умер на 48-м году жизни.
Гиря обнаружился и в базе врагов Украины на сайте "Миротворца". По данным ресурса, у боевика длинный список прегрешений перед Украиной. "Принимал участие в боях под Дебальцево в 2015 г. в составе экипажа из 2-го казачьего батальона "ЛНР" г. Ровеньки", - сообщили в "Миротворце".
Теги: Донбасс, Луганск, смерть, террорист
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