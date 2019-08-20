Луганские энергетики оставили без воды жителей трех городов

20.08.2019 11:00

Без водоснабжения в Луганской области остались 80 тыс. абонентов из-за долгов предприятия-поставщика за электроэнергию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключены объекты КП "Лисичанскводоканал" в городе Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично города Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов)", - сообщили в ведомстве.

При необходимости будет осуществляться подвоз воды, добавили в ГСЧС.

Напомним, 19 августа в Луганской области обесточили объекты КП "Лисичанскводоканал" из-за задолженности в более 142 млн грн.