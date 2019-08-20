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Архив - Луганская область

В ОРЛО обещают скидки на топливо ко Дню шахтера

20.08.2019 13:00
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В ОРЛО обещают скидки на топливо ко Дню шахтера

ГУП "Луганскнефтепродукт" в честь Дня шахтера в профессиональный праздник горняков, 25 августа, будет продавать топливо на своих автозаправочных станциях (АЗС) со скидкой, сообщил исполняющий обязанности директора предприятия Александр Изосимов.
"В честь празднования Дня шахтера ГУП "Луганскнефтепродукт" совместно с Минтопэнерго (ЛНР) разработала приятный сюрприз для наших жителей Республики, который будет 25 августа 2019 года", - сказал он.
Подобную акцию "Луганскнефтепродукт" проводил в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Тогда бензин на автозаправочных станциях предприятия продавался со скидкой в размере 2,30 рубля на литр.



Теги: Донбасс, скидки, топливо, День шахтера, ОРЛО
 
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