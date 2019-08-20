- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Боевики "ЛНР" нарушили условие о демилитаризации в Станице Луганской 07:30
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении огня22:01
- На сайте Минобороны Украины появилась интерактивная карта заминированных территорий21:39
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ20:01
- «Мы хотим независимость»: Пасечник сделал заявление по будущему ОРЛО18:59
- Жители оккупированного Луганска: "Пьем таблетки, чтобы не сойти с ума"18:31
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов16:09
- В «Слуге народа» намерены заняться образованием в ОРДЛО15:20
- В ОРЛО обещают скидки на топливо ко Дню шахтера13:00
Жители оккупированного Луганска: "Пьем таблетки, чтобы не сойти с ума"
Больше всего луганчан беспокоит военное положение, жесткий режим "ЛНР", высокие цены, низкие зарплаты и пенсии, а также колоссальный дефицит рабочих мест и отсутствие перспективы на будущее.
Жители Луганска, более пяти лет находящегося под контролем пророссийских вооруженных формирований непризнанной "ЛНР", в беседе с корреспондентом "Диалог.UA" признались, что пьют таблетки, "чтобы не сойти с ума".
И это несмотря на тот факт, что сейчас в городе значительно спокойнее, чем в 2014-15 годы, когда шли активные боевые действия. Среди лекарственных препаратов, наиболее пользующихся спросом у луганчан, - российский Фенибут. Он популярен в первую очередь из-за своей дешевизны (одна пластинка стоит около 30 рублей). Также жители оккупированного областного центра употребляют Седанол, Новопассит, экстракт валерианы, а также недорогие украинские и белорусские успокоительные таблетки. По словам луганчан, без "фармы" у них просто "едет крыша". Продолжающаяся уже пятый год война, хотя и не находится сейчас в активной фазе, но по-прежнему является главной причиной проблем. Авторитарный, если не сказать диктаторский режим, насаждаемый властями "ЛНР", комендантский час, высокие цены, плохое качество товаров, низкие зарплаты и пенсии, а также дефицит рабочих мест и отсутствие перспективы - это лишь часть длинного списка проблем и лишений, которые испытывают луганчане. Кроме того, пенсионерам Луганска доставляет колоссальное неудобство необходимость пересекать разрушенный мост в Станице Луганской, чтобы решать вопросы с документами, пенсиями и другими социальными выплатами.
Теги: Донбасс, Луганск, пенсия, зарплата, мост, комендантский час, лекарства, ЛНР, цены
- В Луганске потрясены "указом" Пасечника по зарплатам: в "ЛНР" готовятся к самому худшему
- Гаснет свет, исчезают люди: в сети рассказали о "правилах" выживания на оккупированном Донбассе
- У "ЛНР" будут проблемы со снабжением: под уничтоженным близ Луганска мостом проходили железнодорожные пути
- В "ЛНР" начнутся проблемы со снабжением: под уничтоженным близ Луганска мостом проходили железнодорожные пути
- Реалии "ЛНР": безработица, рубли, заоблачные цены, двойные пенсии, нелюбовь к украинскому правительству и ненависть к оккупантам
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Боевики "ЛНР" нарушили условие о демилитаризации в Станице Луганской 07:30
- Боевики «ДНР» грозили наблюдателям СММ ОБСЕ оружием22:45
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении огня22:01
- На сайте Минобороны Украины появилась интерактивная карта заминированных территорий21:39
- «Есть нечего»: горняки ОРДО возмущены задержкой зарплаты перед Днем шахтера21:19
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ20:01
- «Мы хотим независимость»: Пасечник сделал заявление по будущему ОРЛО18:59
- Жители оккупированного Луганска: "Пьем таблетки, чтобы не сойти с ума"18:31
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов16:09
- WBO отклонила апелляцию по делу Усика11:45
- В Офисе президента хотят упростить процедуру увольнения госчиновников11:30
- Cerebras Systems представила самый большой чип в мире11:15
- Украина планирует отказаться от наличных денег11:05
- «Пробили стены толщиной в Великую Китайскую стену»: Коболев пообещал удивить украинцев ценами на газ зимой10:45
- В НБУ заявили о масштабных изменениях в работе банков: что изменится для украинцев с 1 сентября10:30
- Скандальный дуэт Anna Maria представит Украину на "Новой волне" в Сочи10:15
- В России скончалась народная артистка Александра Назарова10:02
- Лавров назвал условие новой встречи в формате «нормандской четверки»09:47
- Расширен перечень банков для получения монетизированной субсидии09:30
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся17:15
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить"
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР
- Источник: в Донецк вернулся "важный боевик" – Пушилину пора заказывать "уютный столик" в "Сепаре"