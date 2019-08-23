Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки

23.08.2019 19:11

Во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе, пишет from-ua.

Целью их визита может быть слив региона назад Украине. Об этом, ссылаясь на инсайдерские источники, на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его словам, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа и заселились в гостинице "Дружба". В связи с секретностью, которую создали россияне, пока цель их визита неизвестна.

Однако в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении.

Кроме того, в Ростовской области со стороны РФ почти закончили построение инженерно-защитных сооружений, ввели запретную зону и ограничительные меры.

"Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила слить Донбассе или... Посмотрим", – написал Штефан.