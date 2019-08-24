- Что новая Рада может сделать для Донбасса: Мнения экспертов14:43
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам13:20
- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе17:49
- Из-за обострения конфликта на Донбассе закрыли КПВВ «Майорское»16:48
- Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери11:03
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- В Перевальске во время пожара серьезно пострадали две женщины16:11
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше машин на пункте пропуска «Гнутово»10:10
Боевики «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Вечером 20 и в ночь на 21 августа, выполняя полет между н. п. Южная Ломоватка (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и н. п. Самсоновка (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-востоку от Луганска), а также между н. п. Хмельницкий (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Луганска) и н. п. Снежное (неподконтрольный правительству, 72 км к востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия терял сигнал GPS, подвергшись воздействию помех сигнала (по оценке, предположительно в результате глушения)».
Теги: Донбасс, GPS, ОБСЕ, беспилотник, ЛНР, боевики, помехи
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ
- Боевики «ЛНР» стягивают в Луганск и пригороды РСЗО и тяжелое вооружение
- Боевики «ЛНР» используют радиолокационные станции
- Оккупанты разгромили дрон ОБСЕ и пытаются "свалить" все на ВСУ - над версией Марочко хохочут даже сепаратисты
- НА МАВЗОЛЕЙ НЕ ХВАТИЛО: СЕТЬ ВЗОРВАЛАСЬ ИЗ-ЗА ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ПЛОЩАДИ В ЧЕСТЬ ЗАХАРЧЕНКО В ДОНЕЦКЕ16:40
- В ОРДО возникли проблемы с интернетом15:15
- Что новая Рада может сделать для Донбасса: Мнения экспертов14:43
- Боевики "ДНР" обстреляли КПВВ "Майорское", подвергнув мирных жителей смертельной опасности: подробности 13:40
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам13:20
- В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла двоих мужчин10:24
- Сепаратисты нанесли удар с беспилотника – штаб ООС10:00
- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- На Донбассе из-за обстрелов закрыли 10 школ18:32
- Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе17:49
- НА МАВЗОЛЕЙ НЕ ХВАТИЛО: СЕТЬ ВЗОРВАЛАСЬ ИЗ-ЗА ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ПЛОЩАДИ В ЧЕСТЬ ЗАХАРЧЕНКО В ДОНЕЦКЕ16:40
- В Верховной Раде Украины сформировали фракции и коалицию16:38
- Вакарчук пришел в Верховную Раду и рассказал о планах партии "Голос" 16:00
- Некоторые нардепы из «Слуги народа» выступили за увольнение Авакова15:40
- СМИ: политзаключенного Сенцова срочно привезли в московское СИЗО15:24
- В ОРДО возникли проблемы с интернетом15:15
- Обвал дома в Дрогобыче: копы задержали двоих коммунальщиков15:00
- Что новая Рада может сделать для Донбасса: Мнения экспертов14:43
- Госстат назвал среднюю зарплату в Украине14:30
- Смех на Украине пропадет вместе с газом 1-го января 14:21
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Украина - страна украинофобов22:18
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Армия России стягивает в Крым солдат и военную технику: что происходит
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента