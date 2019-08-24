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Луганск лишают еще 2 заводов: народ готов восстать и разорвать оккупантов, ситуация на грани
Террористы в Луганске приступили к распилу станкостроительного завода, а в Славяносербске разбирают на стройматериалы дома гражданских. О том, что оккупанты творят на Донбассе, рассказал в Facebook представитель группы "Информационное Сопротивление" Константин Машовец, передает "Диалог.UA".
Россия серьезно урезала финансирования террористам "Л/ДНР" и те стали еще более усиленно грабить захваченные территории. Так, в Луганские начался распил остатков Луганского станкостроительного завода, что на улице Почтовой. "Команда неких неустановленных лиц под руководством представителей оккупационной администрации производит демонтаж и вывоз в неизвестном направлении работоспособного производственного оборудования", - рассказал Машовец. Так же устать, с его слов, постигла и Луганский трубный завод. Там неизвестная команда разрезает металлоконструкции и вывозит их в неизвестном направлении. "Сотрудники и рабочие указанных предприятий не препятствуют этим действиям ввиду наличия у этих команд неизвестных вооруженной охраны, состоящей в том числе из лиц со знаками различия "силовых ведомств "ЛНР"" - сообщили в ИС. А в оккупированном Славяносербске "ЛНРовцы" по-полной мародерят. "Боевики (...), в основном граждане РФ, осуществляют активный демонтаж строений (как жилых, так и не жилых) в частных домовладениях, в которых не проживают в настоящее время их владельцы", - сообщил Машовец. С его слов, террористы разбирают дома на стройматериалы и куда-то их увозят. Местные "менты" никак на это не реагируют, из-за чего в поселке зреет бунт. Уже были замечены несколько серьезных конфликтов местных с террористами, в том числе, со стрельбой. "В одном из случаев, боевикам пришлось стрелять в воздух", - уточнил представитель ИС. Он уточнил, что ситуация весьма напряженная и может случится большой бунт.
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, террористы, заводы
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