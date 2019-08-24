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ВСУ начали разбирать фортификационные сооружения у Станицы Луганской
Сегодня, 24 августа, группа подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного пункта Станица Луганская, на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, пишут Донецкие новости.
После обследования в 10:35 начат демонтаж сооружения и его разборка. По состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем к разрушенному мосту опорном пункте.
«Подчеркиваем, что при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что этот участок прибыли представители СММ ОБСЕ для оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на украинской стороне и проводимых мероприятий. В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали ход работ, проводимых украинской стороной у разрушенного моста.
Отмечается, что по состоянию на 12:00 со стороны НВФ инженерные работы не проводятся.
«Подчеркиваем, что блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании, российскими наемниками и их вооруженными формированиями начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста», – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ВСУ, фортификационные сооружения, Станица Луганская
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