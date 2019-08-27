В Брянке в местном озере утонул молодой мужчина

27.08.2019 09:29

Во временно оккупированной Брянке утонул молодой мужчина, пытавшийся переплыть водоем.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Брянке в вечернее время 24 августа 2019 года местный 24-летний житель находился на берегу озера Сенатка со своими друзьями и родственниками. Устав от жары мужчина решил переплыть водоем.

В какой-то момент мужчина ушел под воду. Спасателей на озере не было. Тело погибшего доставали из воды местные жители, отдыхавшие на берегу.