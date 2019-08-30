Главари ОРЛО объяснили на какие услуги ЖКХ повысят тарифы

30.08.2019 13:38

Повышение тарифов в ОРЛО коснется содержания жилья, вывоза твердых бытовых отходов и водоснабжения с водоотведением.

Об этом заявили в так называемом «Государственном комитете тарифного и ценового регулирования ЛНР», передает donpress.

Представители ОРЛО отметили:

«По содержанию жилья такое увеличение составит в среднем по стандартной двухкомнатной квартире от 30 до 100 рублей в месяц в зависимости от уровня благоустройства жилого дома; по вывозу бытовых отходов — в среднем от 80 копеек до 4,50 рублей на одного человека в месяц; по водоснабжению вместе с водоотведением — до 9 рублей за кубометр».

Также, главари ОРЛО добавили, что изменение тарифов позволит хотя бы частично включить в квартплату текущий ремонт, техобслуживание внутридомовых сетей, санитарную обработку подвалов. Планируемое повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги еще якобы, позволит увеличить заработную плату сотрудникам коммунальной сферы «республики».