Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР": "Теперь этого человека в живых нет"

01.09.2019 10:14

Бывший глава Луганской ОГА Геннадий Москаль признался, что ради спасения людей в 2014-2015 годах не раз вел переговоры с одним из известных представителей сепаратистов "ЛНР".

Геннадий Москаль рассказал, что это был так называемый "премьер-министр" "ЛНР". Речь шла о поставках газа, сообщает "Диалог.UA".

"Если бы тогда узнали – меня бы судили как за государственную измену. Но нужно было спасать людей. Не дать им замерзнуть, когда температура доходила до 28-30 градусов ниже нуля…" – заявил Москаль. К слову сказать, Москаль для Луганщины человек не новый. Он несколько раз возглавлял регион. С 18 ноября 2005 года по 27 апреля 2006 года Москаль занимал пост губернатора Луганской области. Снова Москаль возглавил Луганскую ОГА 18 сентября 2014-го; с 5 марта 2015-го по 15 июля 2015 года он был руководителем созданной на ее базе Луганской областной военно-гражданской администрации. По словам Москаля, вражеские снаряды повредили газовый трубопровод - и без газа осталось 20-30 сел. "Я что, как глава военно-гражданской администрации, должен был вот так (сложить руки на груди. – Ред.) и говорить: "Да я с москалями не буду никакого разговора вести"? Значит, пусть люди мерзнут? Тем более, что из-за обстрелов уже крыш не было и тому подобное. Явно нужно было договориться", – рассказал он. Политик добавил, что сейчас он уже может не скрывать факт переговоров. "Я открываю тайну, потому что того человека, с которым мы договаривались, уже нет. Его Плотницкий из-за своей тупости и дурости обвинил в какой-то там подготовке государственного переворота, и в следственном изоляторе его расстреляли. А прессе сказали, что он повесился… Это был премьер-министр т.н. "ЛНР", который не вмешивался ни в какие военные действия, он занимался экономикой, финансами, водой, теплом, газом…" – объяснил Москаль. Фамилию он назвать отказался. Но вероятно, речь идет о Геннадии Цыпкалове – втором "премьер-министре" псевдореспублики, которого осенью 2016 года задержали якобы за попытку госпереворота, а в августе 2017-го сообщили о его смерти в СИЗО. "Я его просто знал, поскольку в 2005-2007 году работал главой Луганской ОГА. И я ему позвонил и сказал: "Послушай, тут военные газом не греются, электрику не употребляют. Они в блиндажах, им нужно дерево, дрова и т.д. Что мы воюем с абсолютно мирными людьми?" – сказал Москаль.