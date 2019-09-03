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Архив - Луганская область

В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост

03.09.2019 14:48
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В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост

Во временно оккупированном Луганске произошло серьезное ДТП в результате которого два человека погибли и ещё один ранен.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 2 сентября 2019 года, во временно оккупированном Луганске автомобиль в котором находились «сотрудники МВД ЛНР» врезался в железобетонные плиты блокпоста в районе «Юбилейного». В результате автомобиль получил значительные механические повреждения. Водитель автомобиля и один сотрудник «полиции» погибли, а ещё один сотрудник «полиции»получил серьезные травмы.

«Официальные источники» о причинах ДТП не сообщают. Вот что сообщают жители временно оккупированного Луганска, ставшие невольными свидетелями происшедшего:

«Сегодня на Юбилейном произошла авария… Один сотрудник полиции и водитель врезавшегося автомобиля погибли, ещё один полицейский в больнице. #Луганск»
«Жестко это в блокпост?»,
«Угу)»,
«По предварительной информации погибло двое из МВД плюс тяжело ранен один из КП».



Теги: Донбасс, Луганск, авария, полиция, МВД, гибель, ДТП, больница, блокпост, ЛНР
 
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