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Сорвался с крыши: в ОРЛО на железнодорожной станции погиб подросток

06.09.2019 18:11
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Сорвался с крыши: в ОРЛО на железнодорожной станции погиб подросток

В неподконтрольном Киеву поселке Родаково Луганской области с крыши железнодорожного вагона упал 13-летний мальчик, передает Donbass.live.
Об этом сообщает "МЧС ЛНР".
В четверг, 5 сентября, около девяти часов вечера три подростка гуляли по территории железнодорожной станции. Увидели снегоочистительный вагон, который стоял на запасном пути. Мальчишки забрались на крышу и начали по нему ходить. В какой-то момент один из них потерял равновесие, упал головой вниз.
Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть подростка.
По данным "МВД ЛНР", рассматриваются две версии: неосторожность (оступился и упал). Вторая причина – при ходьбе подросток задел линии электропередач и от поражения током скончался на месте.



Теги: Донбасс, подросток, железнодорожный вокзал, вагон, ЛНР, погиб
 
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