В ОРЛО мужчина подорвался на мине, когда косил траву

06.09.2019 14:34

В районе неподконтрольного Украине села Терновое Луганской области подорвался на мине мужчина 1980 года рождения. Об этом сообщили подконтрольные НВФ ОРЛО СМИ, пишет ДонПресс.

Отмечается, что в момент инцидента пострадавший косил траву на открытой территории и скорее всего наступил на противопехотную мину.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с диагнозом минно-взрывная травма, ампутация части левой стопы.