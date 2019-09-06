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В ОРЛО мужчина подорвался на мине, когда косил траву
06.09.2019 14:34
В районе неподконтрольного Украине села Терновое Луганской области подорвался на мине мужчина 1980 года рождения. Об этом сообщили подконтрольные НВФ ОРЛО СМИ, пишет ДонПресс.
Отмечается, что в момент инцидента пострадавший косил траву на открытой территории и скорее всего наступил на противопехотную мину.
Пострадавшего госпитализировали в больницу с диагнозом минно-взрывная травма, ампутация части левой стопы.
Теги: Донбасс, мужчина, мина, подрыв, ОРЛО
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