- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- Арестович: "На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая подробность, она в Станице Луганской"10:12
- В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО21:32
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена10:31
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин10:12
- Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: в ход пошло запрещенное оружие07:50
- Под Луганском случилась беда из-за российской мины - "Эхо войны, мать ее"20:08
- Новый Кабмин пообещал найти механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО19:51
Арестович: "На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая подробность, она в Станице Луганской"
Исчезновение украинских флагов в Станице Луганской - очень серьезный сигнал. Это событие будет иметь далекоидущие последствия. И Украине они не понравятся. С настораживающим заявлением выступил в Facebook военный эксперт и блогер Алексей Арестович, передает "Диалог.UA".
На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая, но принципиальная подробность. На наших позициях в районе Станицы Луганской сняли украинские государственные флаги, "чтобы не раздражать ту сторону". Военные говорят - по прямому распоряжению ОП. Знаете, как человек становится взяточником? Он берет сто гривен и говорит: "Это в первый и последний раз". Потом он берет еще, и тоже "в последний раз". Потом еще. И еще, и уже не может остановиться. Отказ от сопротивления на войне - это, как учил нас Черчилль, всегда дорога к позору. Но сначала все выглядит маленькой, разумной уступкой. Первый и последний раз. Снятие флагов, которые ставили, оплачивая установку десятками жизней, это не то, чтобы уж совсем позор. Но это уже - дорога позора. Россияне - имперцы. Они умеют планировать и добиваться своего. Они понимают значение символов. Они рассчитали все так, что даже самолет с их пленными сел раньше, чем наш в Борисполе. Мы хуторяне. Мы не умеем. Не умеем, потому, что не придаем значения. Однако, можно быть хуторянином и двигаться к совершенствованию. А можно двигаться к закреплению хуторянства. Знаете, как страна финляндизируется и становится "Малороссией"? Она снимает флаги и говорит: "Это мудрая, дальновидная уступка. В первый и последний раз".
Теги: Донбасс, флаг, Станица Луганская
- Восточная граница с Россией обойдется Эстонии в 250 млн евро
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Донецкая милиция испугалась огромного флага Украины (ФОТО)
- Мэр Енакиево провел "воспитательную" беседу со свободовцем
- Дончан избавят от ловушки "Западного" автовокзала
- Что говорить о скрепах, если большинство россиян не знает слов гимна своей страны и путается с цветами флага
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя11:10
- Арестович: "На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая подробность, она в Станице Луганской"10:12
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах07:29
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО21:32
- Превышение допустимой концентрации в 15 раз: В Мариуполе областная передвижная экологическая лаборатория проехала по самым грязным местам. ВИДЕО20:38
- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень20:43
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- Никто не заметил, как Украина выдала России еще одного ТОП-преступника15:52
- Омбудсмен РФ предложила Киеву соглашение о положении граждан15:28
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор14:51
- Россия выдвинула Украине требования по Донбассу после обмена пленными14:47
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- Астрологи определили знаки Зодиака, которые обреченны на расставание: «нельзя быть вместе»09:52
- Формула Штайнмаєра: Як Путін підводить Зеленського до особливого статусу Донбасу09:32
- Ваш смысл жизни по знаку Зодиака09:13
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги08:36
- «Два сценария»: бывший разведчик рассказал о вариантах прекращения войны на Донбассе08:03
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое