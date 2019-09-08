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Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»
В парке имени Горького в неподконтрольном Украине Луганске торжественно была открыта скульптура «Девушка с веслом».
Об этом сообщают СМИ группировки «ЛНР», передает donpress.
Сообщается, что прототипом изваяния послужила знаменитая на весь Советский Союз скульптура Ивана Шадра, которая была установлена в парке Луганска в 1936 году, но была утрачена во время Второй мировой войны. Автором современной копии стал Роман Мануйлов.
«Друзья, ну вот совершилась историческая справедливость! Наконец-то „Девушка с веслом“ снова у нас в парке! Мы не копировали шадровскую работу, мы пытались слепить нашу девочку, для нас, и позировала нам наша современница, хореограф Марина Сердюк», — руководитель творческой мастерской, где была создана скульптура, заслуженный деятель искусств Украины Виктор Горбулин.
Открытие новой достопримечательности приурочили к 224 годовщине основания Луганска.
Теги: Донбасс, Луганск, СМИ, девушка, открытие, скульптура, парк, ЛНР
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