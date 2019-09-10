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«МЧС ЛНР пока что молчит»: На одной из шахт в ОРЛО произошел пожар
На одной из шахт города Ровеньки Луганской области, находящегося под контролем НВФ «ЛНР», произошел пожар.
Об этом сегодня рассказали в одной из местных групп в соцсети Вконтакте, передает donpress.
Сообщается, что инцидент произошел этой ночью на шахте имени Вахрушева ш/у «Ровеньковское», филиал № 2 ЗАО «ВТС» в квершлаге № 7. На момент пожара на шахте находились 87 человек, но на аварийном участке людей не было.
«В 01:50 было обнаружено горение пяти очагов деревянной крепи на участке выработки длиной 15 метров. Члены вспомогательной горноспасательной службы были направлены на тушение пожара. В 03:20 83 человека были выведены на поверхность. Пострадавших нет», — сказано в публикации.
По состоянию на 06:00 ликвидация пожара еще продолжалась. Автор поста отметил, что пресс-служба так называемой «МЧС ЛНР» «пока что молчит».
Теги: Донбасс, Ровеньки, шахта, пожар, авария, МЧС, ЛНР, пострадавшие, НВФ
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