В Антраците при пожаре пострадала 50-летняя женщина

10.09.2019 21:36

Во временно оккупированном Антраците во время пожара в частном доме пострадала местная жительница.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 10 сентября 2019 года, во временно оккупированном Антраците в дневное время, около 13:38, загорелся частный дом на улице Дорожной. Возгорание началось с пристройки. 50-летняя хозяйка в это время находилась в доме и спала.

До приезда пожарных, женщине оказали помощь соседи. Они вынесли женщину из дома на свежий воздух.