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Архив - Луганская область

В Луганской области пограничник требовал от предпринимателя 70 000 гривен "отката"

10.09.2019 19:49
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В Луганской области пограничник требовал от предпринимателя 70 000 гривен "отката"

В одном из пограничных отрядов Луганщины СБУ разоблачила начальника отдела тылового обеспечения при получении взятки.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства, передает Donbass.live.

Подполковник требовал от местного предпринимателя «откат» в размере более 70 000 гривен. Это составляло 10% стоимости поставленных в Лисичанский пограничный отряд продуктов питания согласно договору.
Пользуясь служебным положением, чиновник мог влиять на проверку поставленной провизии, создавать условия для расторжения ранее заключенных договоров и недопущения предпринимателей к участию в тендерах. Этим он шантажировал коммерсантов.
Правоохранители задержали пограничника на одной из улиц Лисичанска после получения всей суммы взятки.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств и других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос про сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.



Теги: Донбасс, Луганская область, пограничники, взятка, шантаж, СБУ, уголовное дело, задержание, предприниматели
 
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