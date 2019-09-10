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Архив - Луганская область

В ОРЛО члены НВФ изъяли у «контрабандистов» три грузовых авто и 32,5 тыс. пачки сигарет

10.09.2019 20:52
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В ОРЛО члены НВФ изъяли у «контрабандистов» три грузовых авто и 32,5 тыс. пачки сигарет

Сотрудники так называемого «МГБ ЛНР» изъяли у «контрабандистов» в Краснодонском районе безакцизные сигареты на сумму 900 тыс. рублей и три грузовых автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе «ведомства», передает donpress.

Представители НВФ отметили:

«Пресечен устойчивый канал поставки на территорию Российской Федерации контрафактных табачных изделий в обход таможенного контроля ЛНР».

Как сообщили СМИ ОРЛО, в автомобиле были обнаружены специально оборудованные тайники, в которых находилось 32,5 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора общей стоимостью 900 тыс. рублей. При этом «табачная продукция и транспортные средства изъяты и переданы в государственный комитет налогов и сборов ЛНР».



Теги: Донбасс, сигареты, контрабанда, транспорт, изъятие, акцизная марка, ЛНР, МГБ, ОРЛО, НВФ
 
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