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В ОРЛО члены НВФ изъяли у «контрабандистов» три грузовых авто и 32,5 тыс. пачки сигарет
10.09.2019 20:52
Сотрудники так называемого «МГБ ЛНР» изъяли у «контрабандистов» в Краснодонском районе безакцизные сигареты на сумму 900 тыс. рублей и три грузовых автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе «ведомства», передает donpress.
Представители НВФ отметили:
«Пресечен устойчивый канал поставки на территорию Российской Федерации контрафактных табачных изделий в обход таможенного контроля ЛНР».
Как сообщили СМИ ОРЛО, в автомобиле были обнаружены специально оборудованные тайники, в которых находилось 32,5 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора общей стоимостью 900 тыс. рублей. При этом «табачная продукция и транспортные средства изъяты и переданы в государственный комитет налогов и сборов ЛНР».
Теги: Донбасс, сигареты, контрабанда, транспорт, изъятие, акцизная марка, ЛНР, МГБ, ОРЛО, НВФ
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