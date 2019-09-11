Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар

11.09.2019 17:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар

Во временно оккупированном н.п. Ровеньки на шахте им. Вахрушева в ночное время произошел пожар.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном н.п. Ровеньки в ночное время, около 01:50, на шахте им. Вахрушева начался пожар. Было обнаружено пять очагов на участке выработки длиной 15 метров. На момент возгорания в шахте находились 83 человека. они были выведены на поверхность в 03:20. В 06:00 ликвидация пожара ещё продолжалась.

Местные жители пишут об этом в соцсетях:

«В 01:50 было обнаружено горение пяти очагов деревянной крепи на участке выработки длиной 15 метров. Члены вспомогательной горноспасательной службы были направлены на тушение пожара. В 03:20 83 человека были выведены на поверхность. Пострадавших нет».

В то же время оккупационные «власти ЛНР» старательно скрывают происшедшее.



Теги: Донбасс, Ровеньки, шахта, пожар, ликвидация, ЛНР, горноспасатели, пострадавшие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх