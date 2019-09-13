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Угробленный Суходольск показан после шести лет оккупации: на большее боевики "ЛНР" не способны. ВИДЕО
Из 21 тысячи человек, живших в 2013 году в пребывающем сейчас под контролем террористов "ЛНР" Суходольске, на данный момент осталась в лучшем случае половина жителей.
Безрадостные реалии города, расположенного на стратегически важной для псевдогосударства трассе Изварино-Краснодон-Луганск, показаны в программе "Донбасс. Реалии" на Youtube-канале Радіо Свобода Україна, сообщает Диалог.UA.
Большинство населения нынешнего Суходольска – пенсионеры, то есть – люди, которым некуда деваться. Есть и молодежь, но среди этой категории горожан подавляющее большинство – маргиналы, интересы которых ограничиваются спиртным и дебошами. Молодые люди, способные найти себе более толковое применение, в основном уехали из города, где прописалась тотальная безработица. Ведь основные промышленные предприятия – шахта "Дуванная" и обогатительная фабрика – не работают с 2014 года. Многие многоквартирные дома в городе – полупустые, следствием чего стали серьезнейшие неприятности у тех, кто остался в городе.
Так, пенсионерка Ольга Антоновна рассказала журналистам о том, что ее квартиру время от времени заливает из пустующей квартиры сверху. Там – проблемная сантехника, починить которую некому, так как жильцы уехали. Есть ли в городе местная "власть"? Конечно, есть. Но не для кого не секрет, что для суходольских "чиновников" их должности – не более чем "кормушка" за счет российских подачек. А потребности города – дело десятое, как говорится. И никого в местной "власти не" волнует, что разбитые российской военной техникой и добитые за прошедшие пять лет городские дороги уже совсем непригодны для езды по ним. А горожане привыкают жить не только в ужасных социально-экономических условиях, но и в своеобразном "вакууме", когда никто не может понять, где же все же живут люди: паспорта – украинские, гражданство – украинское, но им говорят о какой-то "ЛНР", есть подобие границы.
Теги: Донбасс, Суходольск, безработица, население, оккупация, дороги, ЛНР, боевики
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