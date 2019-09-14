- Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО18:44
- Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС12:09
- Донбасс "пылает": оккупанты пошли в атаку по всей линии фронта, гремят 120-мм орудия, ситуация тяжелая10:51
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из гранатометов и минометов09:48
- В "ЛНР" запретили украинские символы: сначала там избавляются от Украины, а потом ждут признания и переговоров09:30
- Пушилин отреагировал на слова Леонида Кучмы о Донбассе: Мы не такие, как Украина08:32
- На передовой снова было горячо: военные рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- В Луганске стремительно ухудшается криминогенная обстановка22:09
- Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"20:25
- В ОРДЛО травмированный народ с неадекватным восприятием действительности, с выборами нельзя спешить, - мнение20:08
«Кто мы – сепаратисты или кто?»: Суходольск превратился в город пенсионеров
Неподконтрольный украинской власти Суходольск из шахтерского городка при «ЛНР» превратился в город пенсионеров, передают Донецкие новости.
Суходольск находится в глубоком тылу – между российской границей и Луганском. Разбитые дороги, безработица и заброшенные квартиры.
Местные жители на себе проверяют, как коммунальщики «ЛНР» отремонтировали городские дороги. Говорят, что автомобиль прыгает, как на стиральной доске. «Может асфальта не хватило, видимо, экономить надо. Бросили, просто бросили!» – комментирует жительница Суходольска.
Дороги шахтерского городка, еще до войны разбитые большими грузовиками, летом 2014 окончательно «добила» российская военная техника. Суходольск граничит со стратегической трассой «Изварино – Краснодон – Луганск», по которой 5 лет назад шел трафик российского вооружения.
В августе 2014-го город серьезно обстреляли: погибли 5 человек, в том числе ребенок. «Из подъезда шли, руками от осколков прикрывались», – рассказывают на архивных кадрах пострадавшие.
В последние годы линия фронта далеко от Суходольска, поэтому здесь тихо. Людей на улицах немного. Во дворах – одни пенсионеры.
«С войной, конечно, хуже стало, чем до войны было. До войны было, но не так. То можно было мириться. А сейчас вообще невозможно. Молодежь ужасная! Пьяницы, дебоширы, хотя бы собирали их – на лесоповал отправляли бы! Работать не хотят, дармоеды! У меня внучка – и та тунеядка! А потому что нет хорошего руководителя, чтобы собрать их всех и отсюда прочь убрать», – возмущается пожилая местная женщина.
Впрочем, судя по состоянию полупустых суходольских многоэтажек, людей из города действительно – как убрали.
«36 квартир в подъезде – в 18 только живут. Остальные – брошенные», – сетует пенсионерка Ольга Антоновна по поводу своего дома. У пенсионерки кухню не раз затапливало – течет стояк в заброшенной квартире сверху.
Много заброшенных многоэтажек. Квартиры пустуют, окна – без стекла, двери – настежь. «Я кошку свою искала, там все двери раскрыты на девятом, в любую заходи!», – рассказывает жительница дома.
Внутри – грязь и разруха. Из окон видны такие же полузаброшенные многоэтажки. А с балкона – ветка железной дороги с пустыми «товарняками».
«Нам больно за родной город, ведь бюджет выделяется… На Луганск идет все», – рассказывают женщины.
Соседка Ольги Антоновны уверена, что местные чиновники все разворовывают: «Сюда тоже миллионы отпускают. Но где они? Смотришь, уже здесь не живет, уже у него дом! Где он купил? Как во власти побыл – все! Уже он миллиардер! Где деньги? Так с людей деньги».
5 лет депрессивный Суходольск живет под контролем «ЛНР». Молодежь понемногу выезжает отсюда в поисках работы. Остаются пожилые люди.
«Мы жили в СССР, мы жили в Украине, а теперь – где мы живем?! Мы задаем вопрос, а сами не можем ответить. Кто мы такие? Сепаратисты или кто? Вот кто мы такие?», – риторически спрашивает пожилая женщина.
Теги: Донбасс, пенсионер, Суходольск, сепаратисты, ЛНР
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Президент Польши подписал закон о бесплатных лекарствах для пенсионеров
- На пенсионерах оккупированного Донбасса государство сэкономило 8 млрд грн
- Почему у сепаратистов истерика и что проглотил Порошенко
- Почему пилот-герой Акопов не может быть сепаратистом: раскрыта тайна (фото)
- В результате спецоперации СБУ в Авдеевке задержано около 100 человек (ВИДЕО)
- «Он не грудной, понимает»: На пунктах пропуска «ДНР» у мальчиков снимают отпечатки пальцев21:25
- «Намеренный саботаж!»: в «ДНР» закатили истерику из-за заявления Пристайко об особом статусе Донбасса20:36
- Филатов рассказал про угрозы от главаря "ДНР": мэр Днепра рассказал, чем довел оккупантов19:18
- Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО18:44
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"17:29
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка16:48
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"15:10
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
- «УРАЛы, КамАЗы, УАЗы»: дончане сообщают об активном передвижении техники НВФ13:48
- «Звуки войны опять слышны, работает танк»: Донецк проснулся от боевых действий13:11
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- "Надо Украине войти в состав России", - сенатор РФ Цеков дал циничное условие для возвращения Крыма 22:10
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать21:51
- «Он не грудной, понимает»: На пунктах пропуска «ДНР» у мальчиков снимают отпечатки пальцев21:25
- "Коломойский пришел отомстить", - волонтер Доник сообщил ужасную новость про будущее ПриватБанка21:04
- «Намеренный саботаж!»: в «ДНР» закатили истерику из-за заявления Пристайко об особом статусе Донбасса20:36
- Офицер ВСУ показал, как в РФ прощаются с членами НВФ, погибшими на Донбассе20:20
- Российский флот взял на контроль корабль США в Черном море19:51
- Филатов рассказал про угрозы от главаря "ДНР": мэр Днепра рассказал, чем довел оккупантов19:18
- Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО18:44
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"