- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями10:30
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры21:19
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны17:25
- Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту15:25
- Блогер показал печальные реалии Луганска14:49
- Боевики ЛНР нагло угрожают Украине: тревожные кадры с линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО14:32
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"12:09
- Перед блокпостом боевиков «ЛНР» «Станица Луганская» умер мужчина11:30
- Под Водяным вспыхнул артиллерийский бой: враг выкатил 122-мм установки и БМП, все резко ухудшилось10:33
- НВФ активно применяют тяжелую артиллерию в зоне ООС09:29
Блогер показал печальные реалии Луганска
Блогер Максим Мирович показал «реалии» неподконтрольного украинским властям Луганска.
Об этом пишет 24 канал, передает donpress.
Блогер отмечает, что житейские реалии «столицы ЛНР» — это воплощение советского режима, а жители «республик» мыслят, как люди из СССР. Снимки сделаны в конце лета 2019 года.
«Если вы пообщаетесь с фанатами этих так называемых „республик“ — то увидите, что они все до одного ненавидят Америку, являются антизападниками и любителями СССР, читают книги про „попаданцев“ и очень любят Сталина — по сути, это и есть самые настоящие советские сталинисты, которые под маской каких-то там „республик“ ведут войну с цивилизацией».- пишет он.
Мирович показал снимки крупных гипермаркетов и магазинов, которые полностью разграблены и стоят пустые. Дворы, заваленные кучей мусора и разбитые дороги. По его мнению Луганск напоминает Советский Союз с закрытыми учреждениями и магазинами.
«смотрите и не говорите потом, что вы этого не видели, не знали, не слышали». — написал блогер.
Теги: Донбасс, Луганск, мусор, гипермаркет, СССР, дороги, ЛНР
- Здесь "министры" "ЛНР" не живут: в Сети показали, как выглядит "адское место" в оккупированном Луганске
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут
- "При Украине такого не видел". Жители ОРЛО в шоке от дорог
- "ЛНР" на пороге нового переворота: в Луганске готовят громкое возвращение подружки "регионала" Ефремова Ткаченко – подробности
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- «Как в Луганске, только без бронетехники»: российский наемник увидел «переворот» в Донецке
- Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями10:30
- «Нас кинули, мудилы! Работаем за идею! Пора на мітинги!»: Работникам железной дороги «ДНР» не выдают зарплат09:00
- В Донецк прибыла новая группировка в форме с неизвестными шевронами, население в панике07:48
- «Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО22:34
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры21:19
- Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией20:48
- Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»17:46
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны17:25
- Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту15:25
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"14:57
- Игорный бизнес в законе. Выиграет ли государство?15:03
- У Курченко отобрали "Украинский Медиа Холдинг"14:45
- Зеленский молит украинцев о помощи, появилось обращение: «Пожалуйста…»14:35
- Школьники и педагоги под зонтиком образовательного омбудсмена14:15
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- В РФ во время десантирования разбились две БМП (ВИДЕО)13:50
- Зеленский начал трехдневный визит в США13:40
- В Крыму пройдет масштабное строительство: что задумала Россия 13:20
- В Украине объявлен осенний призыв в армию: что светит уклонистам13:00
- «Удивит в хорошем смысле даже септиков»: у Зеленского выступили с громким заявлением по Донбассу12:45
- Названы продукты, способствующие продлению жизни14:00
- Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь10:16
- Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами09:15
- Астрологи составили подробный финансовый гороскоп с 23 по 29 сентября08:30
- Названы продукты, которые опасно есть на голодный желудок08:16
- Астрологи назвали главных врагов каждого знака Зодиака21:46
- Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля17:05
- Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц16:45
- Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину13:29
- Как избавиться от осенней депрессии: совет психолога21:38
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление
- "Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры
- Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными
- Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"